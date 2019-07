Heyman und Bischoff als letzte Chance für die WWE

Wrestling-Marktführer WWE reagiert auf die immer weiter sinkenden Zuschauerzahlen in den Hallen und im TV. Nun sollen zwei Altbekannte die WWE wieder in bessere Zeiten führen. Paul Heyman und Eric Bischoff haben die Kontrolle über Raw und Smackdown übernommen. Das könnte ein Goldgriff sein, allerdings auch ordentlich in die Hose gehen.

Vince McMahon holt sich also zwei prominente Namen an seine Seite, die ab sofort die kreative Kontrolle über die wöchentlichen Shows übernehmen. Paul Heyman arbeitet ab sofort für Raw, Eric Bischoff übernimmt Smackdown. Erste Ansätze sind schon zu erkennen.



Die Handschrift von Heyman war schon deutlich bei der letzten Raw-Folge zu sehen. Braun Strowman und Bobby Lashley krachten ins Production-Set und lösten eine Explosion aus - endlich wieder einmal ein Schocker! Außerdem legte AJ Styles einen astreinen Heel-Turn hin und reaktivierte den Bullet Club.

Bei Smackdown gab es sogar einen Mittelfinger zu sehen und "Son of a Bitch" zu hören. Die WWE reagiert also sichtlich auf die viel kantigere und brutalere Konkurrenz AEW. Dennoch soll WWE ein familienfreundliches Programm bleiben.



Kehren wir zu Heyman und Bischoff zurück, die Maßnahme ist durchaus riskant, könnte aber zu großen Erfolgen führen. Heyman gilt als Erfinder der ECW, bevor er diese in den Konkurs führte; Bischoff war das Hirn hinter der NWO in der damaligen WCW, sein Engagement bei TNA ging komplett schief.

Mit den finanziellen Mitteln der WWE im Hintergrund werden sich Heyman und Bischoff in sicheren Gewässern austoben dürfen - solange es Vince McMahon zulässt. Der sture Boss blockierte in der Vergangenheit immer wieder zahlreiche Story-Ideen. Genau das braucht die WWE allerdings, um wieder Fahrt aufzunehmen.

Wir sind gespannt, was die nächsten Wochen bringen werden...

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)