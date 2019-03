Kämpft Ex-NFL-Star "Gronk" bald in der WWE?

Wird Rob Gronkowski die nächste große Nummer in der WWE? Der ehemalige Tight End der New England Patriots ist großer Wrestling-Fan und mit WWE-Star Mojo Rawley eng befreundet. Nach dem Gewinn seiner dritten Super Bowl erklärte "Gronk" seinen Rücktritt und ist auf der Suche nach neuen Herausforderungen.

Bereits vor zwei Jahren hatte Gronkowski einen Auftritt bei Wrestlemania - der damalige Top-Footballer nahm an der andre the Giant Battle Royal teil - nun könnte er in den Ring zurückkehren.

Stephanie McMahon, die Tochter von WWE-Boss Vince McMahon, bandelte bereits via Twitter mit Gronkowski an. "Die Tür zur WWE ist immer offen", schrieb die Vize-Präsidentin.

Der 29-Jährige hängte seinen Football-Helm an den Nagel, weil sein Körper die Belastungen nicht mehr mitgemacht hatte. Ob da das Wrestling-Business das Richtige für "Gronk" ist? Wir sind gespannt!

Mit Quereinsteigern hat die WWE letztens gute Erfahrungen gemacht. Ex-UFC-Fighterin Ronda Rousey wird in zwei Wochen das Wrestlemania-Main-Event gegen Becky Lynch und Charlotte Flair bestreiten.

(pip)