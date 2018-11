Nach Rassismus-Sperre! Hogan kämpft bei Saudis

Am Freitagabend steigt die Crown Jewel PPV in der saudischen Hauptstadt Riad. Und das Line-Up liest sich wie ein Best-Of aus vergangenen Zeiten. Randy Orton ist da, Rey Misterio ebenfalls und dann das Highlight. Das Tag-Team-Match zwischen der D-Generation und den Brothers of Destruction, Triple H und Shawn Michaels kämpfen gegen den Undertaker und Kane.

Diese Kämpfer sind mittlerweile weit über 40 und waren während des großen Aufschwungs die Lichtgestalten ihres Sports. Das ist mittlerweile einige Jahre her, in den USA hatte Wrestling seine beste Phase in den späten 80ern und frühen 90ern. Mit dem Sport erlangte auch ein Mann Berühmtheit, der mit zu den berühmtesten Wrestlern je gehört: Hulk Hogan, unverwechselbar, das Zerreißen seines Dresses als Markenzeichen.

Nach rassistischen Äußerungen ausgeschlossen

Wenn also die WWE in Saudi-Arabien gastiert, dann darf er nicht fehlen. Also sagte der "Hulkster" kürzlich: "Ich freue mich darauf, bald mit der WWE nach Saudi-Arabien zu reisen." Die Organisatoren bestätigten es kurz darauf: Hulk Hogan wird in Riad dabei sein. Nicht zur Freude aller Konkurrenten. Denn Hogan, mit richtigem Namen Terrence Bollea, fiel 2015 mit rassistischen Äußerungen auf, sein Vertrag wurde gekündigt. Hogan entschuldigte sich im Juli und wurde wieder aufgenommen, sein erster Live-Auftritt steht also kurz bevor.

Nicht nur die Teilnahme Hogans beschäftigt Kritiker. US-Senatoren forderten, dass die Veranstaltung abgesagt wird, da das Land auf der arabischen Halbinsel in den letzten Wochen vermehrt negativ in den Schlagzeilen stand. John Cena, mittlerweile hat er auch als Schauspieler etwas Fuß gefasst, weigerte sich demnach am Turnier teilzunehmen, genauso wie Daniel Bryan. Die beiden waren eingeplant, zogen sich aber nach dem Mord am regime-kritischen Journalisten Jamal Khashoggi zurück.





