Pipe-Bomb 2.0! Kevin Owens vernichtet die WWE

Alarm in der WWE! Nachdem die neue Liga AEW gehörig Druck macht, kommt jetzt sogar schon "Friendly Fire" aus den eigenen Reihen. Kevin Owens ließ bei Smackdown eine legendäre Shoot-Promo los, die vor allem gegen Shane McMahon gerichtet war.

Pipe Bomb 2.0? Was CM Punk vor Jahren schon abgezogen hat und die damalige WWE verändert hat, scheint sich jetzt zu wiederholen. Paul Heyman und Eric Bischoff haben die kreative Kontrolle über Raw und Smackdown übernommen - und sofort merkt man einen Shift in der WWE.

Die PG-Ära, die kinderfreundliche Ausrichtung, scheint zu Ende zu sein. Es wird wüst geschimpft, brutale Backstage-Attacken und herbe Drohungen gegen die Gegner - so will die WWE wieder ihr Kern-Publikum zurückgewinnen, das droht zu AEW abzuwandern.

Letzte Woche sorgten Braun Strowman und Bobby Lashley für Aufsehen, weil sie durch das komplette Raw-Technik-Set gekracht sind. Dieses Mal gab es Wirbel bei Smackdown! Kevin Owens schnappte sich das Mikrophon und ließ eine Rede los, die so ziemlich jedem WWE-Fan aus der Seele sprach.

"Shane McMahon nimmt mit seinem Best in the World Scheiß unseren harten Arbeitern die TV-Zeit weg. Wir wollen Gerechtigkeit und nicht diesen Blödsinn. Denkt auch einmal an uns und an das, was die Fans sehen wollen", motzte Owens, ehe ihm von McMahon das Mic abgedreht wurde.

Als Rache gab es von Owens im Main-Event einen Stunner gegen Shane. Da gratulierte sogar WWE-Legende Stone Cold Steve Austin, der Erfinder des Stunners. "Arrive, Stunner your Boss, Leave!"

Der ehemalige Heel ist diesem Tag zum absoluten Liebling der Fans geworden. Wir können die letzten zwei WWE-Wochen nur gut heißen, man sieht, dass sich etwas tut.

So freuen wir uns umso mehr auf den Extreme-Rules-PPV am kommenden Sonntag. Die Vorschau mit allen Matches gibt's demnächst hier bei uns!

