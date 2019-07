Prater Catchen: Strache fieberte bei Kämpfen mit

Ein Zelt bei der Lilliputbahn, 20 Wrestler, bestes Sommerwetter – mehr braucht es nicht für einen Fan-Leckerbissen wie das Prater Catchen. Das Kampf-Spektakel ließ sich auch HC Strache nicht entgehen, wie er auf Facebook zeigt.

Der Ex-Vizekanzler postete ein Foto mit Gattin Philippa, sowie den Kämpfern Peter White, Michael Kovac und Chris Raaber, alias "Bambikiller". Auch auf diesem Foto auffällig: der neue Look von Strache mit ergrautem Haar.

Der langjährige FPÖ-Chef war am 18. Mai im Zuge der Ibiza-Affäre als Vizekanzler und Parteivorsitzender zurückgetreten. In einem Video, das heimlich in einer Villa auf Ibiza gefilmt wurde, hatten Strache und sein langjähriger politischer Weggefährte Johann Gudenus skandalöse Aussagen getätigt.

Mit einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte sprachen sie über den Kauf der "Kronen Zeitung" und die exklusive Vergabe von Bauaufträgen. Strache hatte der falschen Oligarchen-Erbin zudem erklärt, wie man Parteispenden am Rechnungshof vorbei schleusen könne.

(red)