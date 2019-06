Wrestling-Highlights in Wien 24. Juni 2019 07:32; Akt: 24.06.2019 07:32 Print

Prater Catchen 2019: Die ersten Kämpfe sind fixiert

Am 5. und 6. Juli geht's im Wiener Prater wieder rund! Die Wrestler steigen an den beiden Tagen in den Ring, die ersten Kämpfe sind fixiert.