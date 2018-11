WWE Crown Juwel: Genial, aber sehr umstritten

WWE Crown Jewel ist Geschichte! Das mächtige Event in Saudi-Arabien sorgte aufgrund der politischen Spannungen für reichlich Diskussionen, das Wrestling-Event selbst war aber top!

+++ ACHTUNG! Folgender Artikel enthält massive Spoiler! Wer sich also WWE Crown Jewel noch ansehen möchte, der sollte ab hier nicht mehr weiterlesen! +++

Das PPV-Event in Riad startete mit einem großen Comeback! Hulk Hogan ist zurück in der WWE! Der Hulkster wurde vor drei Jahren nach rassistischen Aussagen fortgeschickt, jetzt ist alles vergeben und vergessen. Hogan fungierte als Host für den langen Wrestling-Abend in Saudi-Arabien.

Im ersten Titel-Match des Abends setzten sich Sheamus und Cesaro gegen The New Day durch und behalten damit ihre Smackdown Tag-Team-Championships.

Weil sich Daniel Bryan weigerte in Saudi-Arabien aufzutreten, bekam Samoa Joe eine Titel-Chance gegen AJ Styles. In einem erbitterten Fight der beiden Erzrivalen konnte sich abermals AJ durchsetzen und bleibt WWE World Champion.

Brock Lesnar ist der neue WWE Universal Champion! Nach einer feigen Attacke von Baron Corbin an Braun Strowman schenkte Lesnar seinem Gegner fünf (!) F5's ein und verlässt Saudi-Arabien mit dem wertvollsten Wrestling-Gürtel.

Im Finale des großen WWE World Cup-Turniers sollten The Miz und Dolph Ziggler aufeinander treffen. Doch Der Hollywood A-Lister verletzte sich noch vor dem Match, so vertrat ihn Smackdown Live-Boss Shane McMahon. Der Commissioner setzte sich sogar durch und darf sich nach einem unglaublichen Coast-to-Coast-Kick "The Best in the World" nennen. Damit hat Shane auch seine Mission erfüllt, den World Cup zu Smackdown zu holen. Wow!

Im Main-Event kam es zum historischen ersten Aufeinandertreffen der Degeneration X und den Brothers of Destruction. Am Ende einer brutalen Schlacht jubelten Triple H und Shawn Michaels gegen den Undertaker und Kane.

