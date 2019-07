WWE Extreme Rules: Aufbruch in neue Ära?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag fliegen in der WWE wieder die Fetzen. Mit WWE Extreme Rules wartet eines der brutalsten PPVs des Jahres auf die Wrestler. WWE-Fans rund um den Globus blicken gespannt nach Philadelphia, denn mit dem Großevent könnte tatsächlich eine neue WWE-Ära eingeläutet werden.

In Philly, der Heimat der legendären ECW, wird es heftig zur Sache gehen. Wie immer könnt ihr WWE Extreme Rules über das WWE Network streamen - für neue Kunden sogar ein Monat lang gratis. Auch via Sky Ticket kann man sich das Event reinziehen. Ab 1:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht's los mit der Action!

Während sich All Elite Wrestling es sich zum Ziel gemacht hat der WWE Druck zu machen und zur Konkurrenz aufzusteigen, reagiert der Wrestling-Marktführer mit einigen Maßnahmen. Paul Heyman und Eric Bischoff haben die kreative Kontrolle über Raw und Smackdown übernommen, die kinderfreundliche Ausrichtung soll Schritt für Schritt fallen.

Das erste PPV unter der "neuen Ausrichtung" kommt mit Extreme Rules gerade richtig. Frei nach dem Motto "Alles ist erlaubt" geht es im Main-Event in einem Mixed-Tag-Match um die Titel von Seth Rollins und Becky Lynch. Das Paar muss ihre Gürtel gegen Baron Corbin und Lacey Evans auf's Spiel setzen, kein leichtes Unterfangen.

Der Undertaker kehrt ebenfalls zurück, um Roman Reigns gegen den tyrannischen Shane McMahon und seinen Handlanger Drew McIntyre zu helfen. Auch in diesem Tag-Match gibt es keine Regeln.

Brutalität pur darf man sich auch von Bobby Lashley gegen Braun Strowman in einem Last Man Standing Match erwarten. Zudem stehen alle anderen WWE-Titel auf dem Spiel, einer genialen Wrestling-Nacht steht nichts im Wege!

Alle Matches im Überblick:

WWE Universal Championship & Raw Womens Championship - Winners Take All Mixed Tag Team Extreme Rules Match

Seth Rollins & Becky Lynch vs. Baron Corbin & Lacey Evans

No Holds Barred Tag Team Match

The Undertaker & Roman Reigns vs. Shane McMahon & Drew McIntyre

WWE Championship

Kofi Kingston (c) vs. Samoa Joe

SmackDown Womens Championship - 2-on-1 Handicap Match

Bayley (c) vs. Alexa Bliss & Nikki Cross

WWE Cruiserweight Championship

Drew Gulak (c) vs. Tony Nese

SmackDown Tag Team Championship - Triple Threat Match

Daniel Bryan & Rowan vs. Xavier Woods & Big E vs. Heavy Machinery: Otis Dozovic & Tucker Knight

Last Man Standing Match

Bobby Lashley vs. Braun Strowman

Raw Tag Team Championship

The Revival: Scott Dawson & Dash Wilder (c) vs. The Usos: Jimmy & Jey

Aleister Black vs. Cesaro

