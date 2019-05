WWE-Hammer! Goldberg kehrt in den Ring zurück

Die WWE setzt weiterhin auf den Legenden-Faktor, um ihre Zuschauerzahlen anzukurbeln. Der Wrestling-Marktführer hat Hall-of-Famer Bill Goldberg verpflichtet. Er soll am 7. Juni bei einem Event in Saudi-Arabien sein Comeback feiern.

Eigentlich hätte die Niederlage gegen Brock Lesnar bei Wrestlemania 33 sein letztes WWE-Match sein sollen, doch nun kehrt der 53-Jährige wieder in den Ring zurück. Wer sein Gegner in Saudi-Arabien wird, das steht noch in den Sternen.

Die Verpflichtung von Goldberg hat zwei Hintergedanken. Zum einen will man die Saudi-Prinzen mit Star-Power zufrieden stellen, denn auch der Undertaker und Brock Lesnar werden in Jeddah auftreten.

Zum anderen wollte man verhindern, dass Goldberg beim anstehenden "Double or Nothing"-Event von der neuen Konkurrenz AEW auftaucht.

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)