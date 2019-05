WWE Money in the Bank: Jagd nach dem Gold-Koffer

In der Nacht von Sonntag auf Montag geht's in der WWE wieder hoch hinaus. Mit Money in the Bank wartet eines der spektakulärsten Events im WWE-Kalender. Es geht aber nicht nur um die begehrten Koffer, sondern auch alle großen Titel stehen am Spiel.

Im XL Center in Hartford, Connecticut geht's ab 0:00 Uhr mit der Kick-off-Show los, die Haupt-Schow startet wie gewohnt um 1:00 Uhr Früh. Live-Streams gibt's im WWE-Network und bei Sky Ticket. Solltet ihr das Network noch nicht ausprobiert haben, gibt's das erste Monat und damit Money in the Bank gratis zu sehen!

Seth Rollins muss seinen Universal Titel gegen AJ Styles verteidigen, Kevin Owens bekommt eine Chance auf die WWE Championship gegen Kofi Kingston. Becky Lynch muss sogar zwei Mal ran, sie verteidigt ihre Gürtel zuerst gegen Lacey Evans, dann gegen Charlotte Flair.

Das Highlight wird aber das alljährliche Money in the Bank Ladder Match: Andrade, Ricochet, Drew McIntyre, Finn Bálor, Sami Zayn, Baron Corbin, Ali und Randy Orton wollen den Koffer vom Himmel pflücken und sich die einmalige Chance auf ein Titel-Match zum Zeitpunkt ihrer Wahl sichern.

Alle Matches im Überblick:

WWE Universal Championship

Seth Rollins (c) vs. AJ Styles

Raw Womens Championship

Becky Lynch (c) vs. Lacey Evans

SmackDown Womens Championship

Becky Lynch (c) vs. Charlotte

Mens Money in the Bank Ladder Match

Andrade vs. Ricochet vs. Drew McIntyre vs. Finn Bálor vs. Sami Zayn vs. Baron Corbin vs. Ali vs. Randy Orton

Womens Money in the Bank Ladder Match

Ember Moon vs. Mandy Rose vs. Dana Brooke vs. Nikki Cross vs. Bayley vs. Natalya vs. Naomi vs. Carmella

Steel Cage Match

The Miz vs. Shane McMahon

WWE Championship

Kofi Kingston (c) vs. Kevin Owens

Roman Reigns vs. Elias

WWE United States Championship

Samoa Joe (c) vs. Rey Mysterio

WWE Cruiserweight Championship

Tony Nese (c) vs. Ariya Daivari

WWE SmackDown Tag Team Championship - Kickoff Show Match

Daniel Bryan & Erick Rowan (c) vs. The Usos: Jimmy & Jey

