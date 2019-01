WWE Royal Rumble: Alle Matches, Stream, Uhrzeit

Mit dem Royal Rumble startet die WWE in die Road to Wrestlemania 35. Vor 50.000 Fans im Baseball-Stadion von Phoenix, Arizona werden die Weichen zum Wrestling-Event des Jahres gestellt. Wir haben alle Infos zu den Matches, Uhrzeit und Live-Streaming.

30 Männer und auch wieder 30 Frauen steigen gleichzeitig in den Ring, nur ein Herausforderer bleibt übrig und bekommt ein Titelmatch bei Wrestlemania 35. Der Kreis der Favoriten ist groß, dennoch ist das Rumble immer wieder für Überraschungen gut.

Auch beide World-Title stehen auf dem Spiel. AJ Styles bekommt eine Chance gegen WWE-Champion "The New" Daniel Bryan, Finn Balor tritt gegen Brock Lesnar um den WWE Universal Championship an.

Die Kick-off Show startet in der Nacht von Sonntag auf Montag schon um 23:00 Uhr, das Haupt-Event läuft ab 1:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wie immer kann man WWE PPVs auf dem WWE Network sehen - für neue Mitglieder sogar gratis! Zudem gibt es die Möglichkeit den Royal Rumble via Sky Select zu bestellen.

Alle Matches im Überblick

WWE Universal Championship

Brock Lesnar (c) vs. Finn Bálor

WWE Championship

Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles

30-Mens Royal Rumble Elimination Match

Bereits bestätigt: John Cena, Dean Ambrose, Seth Rollins, Samoa Joe, Drew McIntyre, Kofi Kingston, Big E, Xavier Woods, Apollo Crews, Baron Corbin, Elias, Jinder Mahal, Jeff Hardy, Bobby Lashley, Andrade, Rey Mysterio, Mustafa Ali, R-Truth (Startnummer #30) & 12 weitere Teilnehmer

30-Womens Royal Rumble Elimination Match

Bereits bestätigt: Alexa Bliss, Lacey Evans, Natalya, Bayley, Ember Moon, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan, Mickie James, Alicia Fox, Mandy Rose, Sonya Deville, Zelina Vega, Charlotte Flair, Naomi, Tamina, Peyton Royce, Billie Kay, Dana Brooke, Lana, Nia Jax, Nikki Cross, Carmella (Startnummer #30) & 7 weitere Teilnehmerinnen

WWE Cruiserweight Championship - Fatal 4-Way Match

Buddy Murphy vs. Kalisto vs. Akira Tozawa vs. Hideo Itami

WWE Raw Womens Championship

Ronda Rousey (c) vs. Sasha Banks

SmackDown Womens Championship

Asuka (c) vs. Becky Lynch

SmackDown Tag Team Championship

The Bar: Sheamus & Cesaro (c) vs. The Miz & Shane McMahon

WWE United States Championship

Rusev (c) vs. Shinsuke Nakamura

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)