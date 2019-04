WWE Superstar Shakeup: Alle Wechsel im Überblick

Eine Woche nach Wrestlemania 35 hat die WWE ihre Kader von Raw und Smackdown wild durcheinander gewürfelt. Am Montag und Dienstag fand der Superstar Shakeup 2019 statt. Wer hat tritt ab jetzt bei Raw an? Wer wechselt zu Smackdown? Wir haben alle Namen in der Übersicht.

Bei Monday Night Raw tauchten zwei absolute Smackdown-Topstars auf, die ab sofort bei der roten Brand kämpfen werden. The Miz attackierte Shane McMahon, Raw wird wieder "awesome"! Im Main-Event suchten Roman Reigns und Seth Rollins einen Tag-Team-Partner gegen Baron Corbin, Bobby Lashley und Drew McIntyre. Es wurde AJ Styles!

Bei Smackdown dauerte es auch nicht lange bis zur ersten Überraschung, Intercontinental Champion Finn Balor kommt mit seinem Gürtel zur Dienstagsshow. Ebenso neu mit dabei: Elias! Der vorlaute Musiker bekam gleich vom Top-Transfer Roman Reigns eine auf's Maul.

Alle Wechsel zu Raw:



The MizThe UsosRicochetAleister BlackWar Raiders aka. The Viking ExperienceAndrade (with Zelina Vega)Rey MysterioLacey EvansNaomiCedric AlexanderEC3Eric Young

Alle Wechsel zu Smackdown:

Roman ReignsEliasFinn BalorLars SullivanEmber MoonBayleyKairi SaneBuddy MurphyLiv MorganChad GableApollo CrewsMickie James