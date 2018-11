WWE-Star Triple H kämpft trotz Muskelriss weiter

Beendet ausgerechnet eine schwere Verletzung die große Wrestling-Karriere von WWE-Superstar Triple H? Beim WWE Crown Jewel PPV in Saudi-Arabien zog sich The Game einen Riss des Brustmuskels zu. Das Tag-Team-Match mit Shawn Michaels gegen den Undertaker und Kane brachte er trotzdem zu Ende.

Triple H holte sogar den Sieg mit einem Pedigree. Die großen Erwartungen an das epische Match zwischen der D-Generation X und den Brothers of Destruction konnten aber nicht erfüllt werden. Viele Fans waren überrascht vom langsamen Tempo in dem Fight, noch vor wenigen Wochen lieferten sich der Undertaker und Triple H in Australien ein sensationelles Match.

Brustmuskel gerissen

Nun wurde bekannt, wieso relativ viele Botches (missglückte Moves) und wenig Tempo im Main-Event von Crown Jewel waren. Bereits zum Beginn des Matches passierte das Unglück, bei Triple H riss der Brustmuskel. The Game schleppte sich durch den kompletten Fight und beendete diesen auch mit einem unsauberen Pedigree.

Die WWE gab auf ihrer Homepage bekannt, dass sich Triple H schwer verletzt hatte. The Game wurde bereits operiert, eine Rückkehr in den Ring sei erst in rund fünf Monaten möglich. Damit könnte auch das geplante Wrestlemania-Match zwischen Triple H und Hollywood-Star Batista ins Wasser fallen.

Ob Triple H mit seinen 49 Jahren überhaupt noch Interesse an einer In-Ring-Rückkehr hat, bleibt abzuwarten. Immerhin hat der Cerebral Assassin zahlreiche leitende Funktionen in der WWE. Wir wünschen natürlich gute Besserung und hoffen The Game noch einmal im Ring zu sehen!

