WWE Wrestlemania 35: Alle Matches, Zeit, Stream

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt mit der WWE Wrestlemania 35, das größte Wrestling-Event des Jahres. Die Wrestlemania 2019 könnte wieder sämtliche Rekorde brechen. Wir haben alle Informationen zur Match-Card, Uhrzeit und wie ihr das Event live sehen könnt.

Im Metlife-Stadium in New York ist es am 7. April wieder Zeit für Wrestlemania! Der Showcase of the Immortals wird ein episches Wrestling-Feuerwerk. Die Pre-Show beginnt bereits um 23:00 Uhr unserer Zeit, die Main-Show startet dann pünktlich um 1:00 Uhr.

+++ Bambikiller tippt mit "Heute" die Wrestlemania 35 +++

+++ Roman Reigns im "Heute"-Interview +++

+++ Kofi Kingston im "Heute"-Interview +++

Wrestlemania 35 wird natürlich wieder live am WWE Network übertragen. Solltet ihr den Streaming-Dienst noch nicht abonniert haben, dann könnt ihr im Zuge eines Test-Monats die Wrestlemania sogar GRATIS anschauen! Auch mit einem Sky-Ticket könnt ihr beim größten Spektakel des Jahres dabei sein!

Hier die endgültige Match-Card für Wrestlemania 35:

WWE Universal Championship

Brock Lesnar (c) vs. Seth Rollins

No Holds Barred

Sollte Triple verlieren, muss er seine In-Ring Karriere beenden

Triple H vs. Batista

Raw & SmackDown Womens Championship - Triple Threat Match

Winner Takes All

Ronda Rousey (c) vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair (c)

WWE Championship

"The New" Daniel Bryan (c) vs. Kofi Kingston

Falls Count Anywhere

Shane McMahon vs. The Miz

AJ Styles vs. Randy Orton

Kurt Angle vs. Baron Corbin

Andre the Giant Memorial Battle Royal

Bestätigte Teilnehmer: Braun Strowman, Colin Jost, Michael, Andrade, Apollo Crews, Titus O’Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, No Way Jose, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, Gran Metalik, Lince Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhyno, Viktor, Konnor, Ali, Shelton Benjamin, Luke Gallows, Karl Anderson, Matt Hardy, Jeff Hardy, Otis, Tucker & EC3

WWE United States Championship

Samoa Joe (c) vs. Rey Mysterio

WWE Cruiserweight Championship

Buddy Murphy (c) vs. Tony Nese

WWE Intercontinental Championship

Bobby Lashley (c) vs. "The Demon" Finn Bálor

WWE Womens Tag Team Championship - Fatal 4-Way Match

Bayley & Sasha Banks (c) vs. Tamina & Nia Jax vs. The IIconics: Billie Kay & Peyton Royce vs. Beth Phoenix & Natalya

WrestleMania Womens Battle Royal

Bestätigte TeilnehmerInnen: Liv Morgan, Mickie James, Nikki Cross, Sonya Deville, Zelina Vega, Dana Brooke, Carmella, Lana, Naomi, Ruby Riott, Asuka, Mandy Rose & Sarah Logan

SmackDown Tag Team Championship - Fatal 4-Way Match

The Usos: Jimmy & Jey (c) vs. Ricochet & Aleister Black vs. The Bar: Cesaro & Sheamus vs. Rusev & Shinsuke Nakamura & Rusev

Raw Tag Team Championship

The Revival: Dash Wilder & Scott Dawson (c) vs. Zack Ryder & Curtis Hawkins

Das könnte Sie auch interessieren: