2 x 2 Karten für das Craft Bier Fest 2018 gewinnen

Das Craft Bier Fest gehört seit mittlerweile fünf Jahren zum Fixpunkt der heimischen und internationalen Kreativbierszene. Was im April 2014 mit einem bereits legendären Fest am Donaukanal begann, hat nun in der Eventlocation Marx Halle seinen Platz gefunden.

Über 400 verschiedene Bierspezialitäten gibt es diesmal zu verkosten, ein besonderer Augenmerk liegt auf den Braukünsten der Gastregion Flandern. Nähere Infos zum Craft Bier Fest finden Sie HIER.

Der Event findet von 23. und 24. November 2018, jeweils von 16 bis 23 Uhr in der Marx Halle, 1030 Wien, statt. Das Gewinnspiel ist bis 18. November 2018 (23.59 Uhr) aktiv. Die Gewinner werden am 19. November verständigt und ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet.

Gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises können die Karten an der Abendkassa des Events abgeholt werden. Die Karten sind für EINEN der beiden Tage des Craft Bier Fests gültig - ob für Freitag oder Samstag können Sie frei wählen.

(lfd)