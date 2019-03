2 x 2 Tickets für LAKE STREET DIVE gewinnen

Ihr Album "Side Pony" von 2016 wurde von der Kritik geliebt und gelobt, der Sound auf dem Nachfolger "Free Yourself Up" ist von spätem 60er-, frühem 70er-R&B, von AM Pop und FM Rock beeinflusst – die Songtexte andererseits sind aktuelleren Ereignissen zugewandt.

Der Album-Opener "Baby, Don't Leave Me Alone With My Thoughts" zum Beispiel stellt sich einen Liebhaber als "menschlichen Schutzschild" gegen die Aufregungen unseres Twitter-verwüsteten Zeitalters vor.

"Free Yourself Up" ist das bisher selbstbewussteste Album von Lake Street Dive, zutiefst gefühlvoll und überschwänglich antreibend. Erweitert wurde der Studiosound des Quartetts aus Boston, Massachusetts, diesmal vom Tour-Keyboarder Akie Bermiss. Wie das Ganze live anmutet, gibt's im April in Wien zu hören/sehen!

Save the Date:

Samstag, 13. April 2019

WUK, Wien

Support: Ida Bang

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Tickets für die Shows von Lake Street Dive gibt es HIER.

Infos zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel ist bis 7. April 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 8. April per Mail verständigt und ihre Namen an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.

