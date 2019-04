ANIIML performt zum ersten Mal in Österreich

Sie hat deutsche Wurzeln, stammt aus Kanada und lebt in Los Angeles; ihre Songs liefen in zahlreichen Fernsehserien, darunter "Lucifer", "The Royals", "Wentworth" und "VICE". Im Herbst 2019 tourt Aniiml erstmals durch den deutschsprachigen Raum und kommt dabei auch nach Wien und Niederösterreich.

Die Sängerin bringt neues Songmaterial nach Europa mit. Eine Kostprobe gibt es bereits am 9. April. Dann nämlich erscheint das Video zur Single "Ouch!" – die Premiere gibt es exklusiv auf "Heute.at".

Save the Dates:

9. April 2019 – Video-Release

3. Oktober 2019: Konzert im Wiener Rhiz

4. Oktober 2019: Konzert im Outback Wolkersdorf

TICKETS für die Shows gibt es in Kürze, mehr Infos finden Sie auf der Facebook-Seite von Aniiml. Zur Einstimmung auf ihren wilden Mix aus Witch-Pop, Gothic-RnB, und Indie-Pop, hier der Clip zum Song "Confessions":

