Ab jetzt gibt's Tickets für WANDA 2020 in Wien

Nach "Amore", "Bussi" und "Niente" jetzt also "Ciao!". Der Name ist in diesem Fall glücklicherweise nicht Programm – mit Studioalbum Nummer vier, das am 6. September 2019 erscheint, sagen die Wiener Wiener nicht auf Wiedersehen, sonndern gehen erneut auf Tour.

Ab Februar 2020 sind Marco Michael Wanda, Christian Immanuel Hummer, Manuel Christoph Poppe, Reinhold Weber und Lukas Hasitschka wieder live in Deutschland und Österreich unterwegs. Am 15. und 16. Mai spielen sie in der Wiener Stadthalle.

Save the Dates:

Freitag, 15. Mai 2020

Samstag, 16. Mai 2020

Stadthalle, Wien





(lfd)