AnnenMayKantereit spielen in der Stadthalle

Nachdem die Gruppe, deren Name sich einfach aus den Nachnamen der drei Gründungsmitglieder zusammensetzt, im Mai an drei hintereinanderfolgenden Tagen die Open Air Arena ausverkauft haben, geben sie im Februar in einem etwas größeren Rahmen schon wieder ein Konzert in Wien.

Am 25. Februar 2020 gastieren die Musiker rund um den mit außergewöhnlicher Stimme gesegneten Frontmann Henning May in der Wiener Stadthalle.

Tickets für das Konzert gibt es bald HIER zu kaufen.

(baf)