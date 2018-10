Bon Jovi rocken im Juli Wien und Klagenfurt

Schon 2018 standen die Jungs rund um Sänger Jon Bon Jovi für 80 Konzerte auf Bühnen rund um den Erdball.

Im Sommer 2019 kommt die Band nun endlich wieder nach Europa. Am 17. Juli werden Hits wie "It's My Life", "Livin' On A Prayer" oder "Bed of Roses" durch das altehrwürdige Ernst Happel-Stadion hallen. Zwei Tage darauf gibt es Bon Jovi im Wörtherseestadion in Klagenfurt zu bestaunen.

Tickets für die Konzerthighlights des Sommers gibt es ab Freitag, den 2. November 2018, um 10 Uhr HIER.

(baf)