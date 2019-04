Boysetsfire laden zum 25. Jubiläum in die Arena

Mit Alben wie "The Day the Sun Went Out" oder "After The Eulogy" sowie einem unermüdlichen Tourpensum rund um den Gobus erspielten sich die Musiker rund um Sänger Nathan Gray eine große Fanschar.

Nach einer mehrjährigen Pause fand man 2010 wieder zueinander und macht seitdem erneut gemeinsam Musik.

Im Winter 2019 will man mit den Fans gemeinsam das 25-jährige Boysetsfire-Jubiläum feiern. Am 4. Dezember darf in der Arena Wien gratuliert werden.

Tickets für das Konzert gibt es ab dem 12. April um 10 Uhr HIER zu kaufen.

(baf)