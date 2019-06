Bruce Dickinson kommt in die Wiener Stadthalle

Fans des 60-jährigen Multitalents wissen natürlich längst, dass er 2018 seine Autobiographie "What does this button do?" veröffentlicht hat. Nachdem die aktuelle Welttournee mit Iron Maiden nun geschlagen ist, kann sich Dickinson in etwas kleinerem Rahmen darum kümmern, seinen Anhängern Persönliches aus seinem Leben zu erzählen.

Wer das Buch gelesen hat, weiß, dass es da einiges zu berichten gibt. Denn Dickinson ist weit mehr als nur der Frontmann der legendären Band. Er ist Fechter, Bierbrauer, Pilot sowie Gründer einer eigenen Fluglinie.

Außerdem ist er dank seiner jahrelangen Bühnenerfahrung auch ein begnadeter Redner. Und genau in diesen Genuss wird man am 27. Oktober 2019 in der Halle F der Wiener Stadthalle auch kommen.

