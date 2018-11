Crystal Fighters kommen im März nach Wien

Vor fast zehn Jahren spielten die bis dahin unbekannten Crystal Fighters ihre ersten Shows auf Warehouse-Partys in ganz London. Im heurigen Sommer waren sie Headliner bei den größten Festivals Europas im Einsatz. Die sich ständig weiterentwickelnde Musik der Band fängt alles ein, was ihre Shows zu einer lebensbejahenden Erfahrung macht: eine freudige Explosion von Beats, Elektronik und Bass, die auf der Bühne blendend zur Geltung kommt.

Die letzte Single "Boomin' In Your Jeep" ist ein weiterer mutiger Schritt ins Unbekannte. Der unter einem neuen Deal mit Warner Bros. Records veröffentlichte Track fängt den berühmten Spirit, den Charakter und die Farbe der Band ein, richtet sich jedoch an ein breiteres Publikum. Es ist eine freudige, berauschende Mischung, die Positivität ausstrahlt - mit eigenwilligem Stil, basslastiger Energie und zeitgenössischem Hip-Hop.

Der Song wurde auf dem gleichen MPC geschrieben, den Crystal Fighters-Frontmann Bast Pringle seit seiner Jugendzeit verwendet und in demselben Lagerhaus aufgenommen, in dem ihre Debütsammlung "Star of Love" entstanden war. Alt und neu wird die Band auch bei ihrem Wien-Gig verknüpfen...

Save the Date:

Samstag, 30. März 2019

Arena Wien

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

TICKETS für die Show gibt es HIER.

