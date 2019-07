Deep Purple rocken die Lovely Days 2020

Denn Veranstalter Barracuda hat am Montag den ersten großen Namen bekanntgegeben, der am 4. Juli 2020 den Schlosspark in Eisenstadt zum Beben bringen wird.

Niemand Geringerer als Deep Purple, die Urväter des Heavy Metal, werden ihre Klassiker wie "Smoke On The Water", "Child In Time" oder "Highway Star" erklingen lassen.

Tickets bereits erhältlich

Early Bird Tickets können ab sofort gekauft werden. Weitere hochkarätige Akts werden vom Veranstalter in den kommenden Monaten genannt werden.

(baf)