Die Ska-Legenden The Toasters spielen in Wien

Die Toasters sind wahre Legenden. Und auch im 37. Jahr ihres Bestehens treten sie nicht auf die Bremse, sondern steigen aufs Gas! Mit einer internationalen All-Star-Besetzung spielen sie auf ihrer aktuellen Tour mehr als 60 Shows in 24 Ländern. Neben den USA stehen auch Costa Rica, Japan, China, Mexiko und Österreich auf dem Programm.

TICKETS für die Wien-Show der Toasters gibt es HIER.

Aber der Reihe nach: 1981 von Exil-Engländer Rob "Bucket" Hingley an der Lower East Side Manhattans gegründet, strahlt der Toasters-Sound aus World-Beat, Soul, Rap, Rocksteady, Reggae und Ska mit Rock- und Punkeinflüssen heller als so ziemlich jede andere Ska-Band. Sie sind das Bindeglied zwischen der englischen Two-Tone-Bewegung und der aufkeimenden amerikanischen Ska-Ära. Kein Wunder, sind die New Yorker doch durchwegs grandiose Musiker, die ihren Kunstwillen unter anderem mit tollen weiteren Bands wie etwa dem New York Ska Jazz Ensemble ausleben.

Save the Date:

Donnerstag, 6. Dezember 2018

Chelsea Wien

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

(red)