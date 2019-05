Die Sons Of The East spielen im Wiener Flex

Sons Of The East sind eine Indie-Folk-Band, beheimatet in den Northern Beaches von Sydney. Das Trio Dan Wallage, Nic Johnston und Jack Rollins hat sich 2017 international bereits einen Namen gemacht.

Inzwischen dürfen sie sich über mehr als 30 Millionen Spotify Streams, 880 000 monatliche Hörer und über sieben Millionen YouTube Views auf die Fahnen schreiben.

Ihr Sound klingt nach einem bunten Mix aus akustisch-elektronischen Elementen mit gefühlvollen Vocals und einem mitreißenden Spirit – das Markenzeichen der Band.

Im Juli kommen die Sons of the East wieder nach Wien. Wer noch Karten ergattern will, sollte bald zugreifen, das letzte Wien-Konzert der Band im August 2018 war restlos ausverkauft.

Save the Date:

Freitag, 5. Juli 2019

Flex, Wien

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

TICKETS für den Flex-Gig der Sons of the East finden Sie HIER.

(lfd)