Die Vienna Beer Week lädt zum Genießen ein

Der November ist ein guter Monat für Wiens Bier-Feinschmecker. Das Craft Bier Fest verwandelt die Marx Halle zwei Tage lang zum Verkostungs-Hotspot, davor steht bereits die gesamte Woche im Zeichen edler Hopfen-Kreationen.

Festivalbier

Zahlreiche bierige und vor allem exklusive Events finden von 19. bis 25. November 2018 in führenden Gastronomiebetrieben Wiens statt. Das gemeinsam mit diversen Lokalbetreibern und unter Führung der beiden Wiener Brauereien Muttermilch Vienna Brewery und Brew Age eingebraute Festivalbier, ein Orange-Earl-Grey Pale Ale, wird am Montag, 19. September, zur Eröffnung der Vienna Beer Week powered by Bierland Österreich in Brandauers Bierstube in Hietzing präsentiert.

Bei einem Genussabend mit einem 7-gängigem Schneckenmenü in der Schneckenmanufaktur Gugumuck in Favoriten werden Biere aus regionalen Kleinbrauereien verkostet und von Diplom-Biersommelier Kurt Tojner (Rodauner Biermanufaktur) kommentiert. Weiters wird die Braumanufaktur Schalken aus Ottakring einen gemeinsam mit dem Cafe Lassa, ansässig in Alsergrund, eingebrauten Collaboration-Brew präsentieren.

Am Zapfhahn zu Gast

Ergänzt wird das vielfältige Programm mit speziellen Tastings und Führungen, sowie mehreren Tap Takeovers - zudem werden am Abend vor dem Craft Bier Fest in zahlreichen Bierlokalen der Stadt die Bierleitungen von den angereiste Gastbrauer mit ihren Spezialitäten übernommen.

Nähere Infos zur Vienna Beer Week mit einer kompletten Programmübersicht finden Sie auf der offiziellen Website des Events.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)