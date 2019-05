ESC in Wien: Die besten Public Viewing-Events

Am 18. Mai ist es wieder soweit: 26 Länder kämpfen um den Sieg beim Eurovision Song Contest 2019. Österreich hat es leider nicht ins Finale geschafft (heute.at berichtete). Alle Songs findet ihr HIER. Heuer findet die Veranstaltung unter dem Motto "Dare to Dream" in Tel-Aviv statt.

Für all jene, die sich das Finale nicht im Fernsehen (ab 21.00 Uhr auf ORF Eins) wollen, haben wir tolle Alternativen. Es gibt nämlich jede Menge Public-Viewing-Locations in Wien, die das Event live übertragen. Hier eine Übersicht.

Public-Viewing-Locations in Wien zum ESC-Finale

Votiv-Kino (Währinger Straße 12): Hier treffen sich die größten Fans des Eurovision Song Contest. Aufgrund des großen Andrangs wird das Finale in zwei Räumen gezeigt. Der Eintritt ist frei. Einlass: Ab 20 Uhr. Reservieren kann man hier nicht. First come, first serve.

Tanzclub Cabaret Fledermaus (Spiegelgasse 2, 1010): Von 21 bis 22 Uhr ist der Eintritt gratis.

Why Not (Tiefer Graben 22): Der älteste Gay-Club der Stadt öffnet um 20:00 Uhr seine Pforten. Eine Stunde später wird das Finale gezeigt, danach gibt's eine große ESC-Party.

Tapete Bar (Zentagasse 14, 1050): Hier gibt es ein Song Contest Quiz, eine Performance zweier Moderatoren, die durch den Abend führen sowie die Übertragung des großen Finales. Einlass: Ab 18 Uhr.

Felixx Bar (Gumpendorfer Straße 5, 1060): Wer hier einen Tisch will, muss vorher reservieren. Ab 21 Uhr.

Kisss Bar (Luftbadgasse 19, 1060): Das Finale wird im Gastgarten übertragen. Hoffentlich spielt das Wetter mit!

Champions Sports Bar (Parkring 12A, Vienna Marriott Hotel, 1010): Normalerweise werden hier eher Sport-Events gezeigt. Heuer wird neben dem FA-CUP Finale auch das Song Contest-Finale übertragen. Ab 20:15 Uhr. Wer nebenbei was essen will, wird hier ebenfalls fündig: Hier gibt's diverse Burger.

Sportsauna (Lange Gasse 10, 1080) : Hier gibt es heute Special Shots. Ab 20 Uhr.

"Le Bar" im Hotel Sans Souci (Burggasse 2, 1070): Ab 21:00 Uhr. Wer zu wissen glaubt, welches Land gewinnen wird, kann hier vor Ort einen Tipp abgeben. Jeder richtige Tipp gewinnt ein exklusives, privates Champagner Tasting für 2 Personen. Eintritt ist frei.

Café Augenblick (Schottenfeldgasse 92, 1070): Auch hier kann man etwas gewinnen, wenn man richtig tippt. Ab 20 Uhr. Eintritt ist frei.

Kate's Café-Bar (Praterstern SH09, 1020): Ab 20 Uhr.

Das Gugg (Heumühlgasse 14): Ab 20 Uhr. Eintritt ist frei.

Eurovision Viewing Party im Alten AKH (Hof 10, Campus der Universität Wien, Spitalgasse 4): Drinks und Musik gibt's ab 18 Uhr. Ab 19 Uhr einen Vortrag über Antisemitismus, ab 21 Uhr wird das Finale übertragen.

Wir tickern das Finale live ab 21 Uhr. Den Live-Ticker findet ihr HIER.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)