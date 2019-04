Eros Ramazzotti spielt am 15. April in Wien

Das neue Album "Vita Ce N'e" ("Hier ist das Leben", Anm.) des mittlerweile 54-jährigen Popstars steht seit 23. November 2018 in den Läden.

Ab Februar geht Ramazzotti damit auf ausgedehnte Welttournee, die ihn auf fünf Kontinente führen wird. Am 15. April 2019 kommen die Fans in Österreich in den Genuss eines Österreich-Konzertes. Neben dem neuen Material wird es dann auch Welthits wie "Più bella cosa" zu hören geben.

Save the Date:

Montag, 15. April 2019

Arena Wien

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

