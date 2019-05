Gentleman bringt Reggae-Flair ins Wiener Gasometer

In Osnabrück wurde er geboren, in Köln wuchs er auf, auf Jamaica holte er sich die Inspiration für seine musikalische Karriere... Tilmann Otto, besser bekannt unter seinem Stage-Namen Gentleman, veröffentlichte im Juni 1999 sein Debütalbum "Trodin On" und etablierte sich schnell als fixer Bestandteil der deutschen Reggae-Szene.

20 Jahre, zahlreiche Auszeichnungen und Alben (darunter auch ein MTV Unplugged) später tourt Gentleman immer noch durch die Lande. Im Mai 2019 führt ihn sein Weg dabei auch nach Wien.

Save the Date:

Montag, 13. Mai 2019, 20 Uhr

Planet.tt Bank Austria Halle Gasometer

TICKETS für die Show gibt es HIER.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)