George Ezra bringt seine Hits in die Stadthalle

Wir schreiben das Jahr 2014: Sein Überraschungs-Hit "Budapest“ macht George Ezra quasi über Nacht zum Star. Das anschließende Debütalbum "Wanted On Voyage" erreicht Platz eins der britischen Charts, wird mit vierfach mit Platin ausgezeichnet und verkauft sich weltweit mehr als drei Millionen Mal. Auch hierzulande überschreitet "Wanted On Voyage" die Goldgrenze, die Single "Budapest" hat Platinstatus.

Im März 2018 veröffentlichte Ezra schließlich seine mit Spannung erwartete zweite Platte "Staying At Tamara's" (Sony Music) und toppte damit den Erfolg des Debüts sogar noch. Der Longplayer enthält unter anderem die letztjährige Feelgood-Single "Don’t Matter Now" und mit "Paradise" und "Shotgun" auch gleich die nächsten absoluten Ohrwürmer.

Wie bereits bei seinem Erstling entstanden auch die Songs von "Staying At Tamara's" auf Reisen oder wurden zumindest davon inspiriert. Auf der Liste jener Orte, denen der Sänger, Songwriter und Gitarrist einen Besuch abstattete, finden sich etwa die Isle of Skye, eine Schweinefarm in Norfolk, ein ehemaliger Maismehl-Schuppen in Kent und eine AirBnB-Unterkunft in Barcelona (die der titelgebenden Tamara gehört). Das Ergebnis ist ein fingerschnippendes, Bläser-tastisches Haare-im-Wind-Album, das nahezu durchweg von einer positiven und ermutigenden Grundhaltung durchwirkt ist – auf dem sich aber auch einige gedämpfte, nachdenkliche Momente finden. Songs über Eskapismus, Träume, Ängste und Liebe.

Im Mai 2019 bringt George Ezra nun nochmal seine "alten" Hits und alle neuen Tracks live in der österreichischen Hauptstadt auf die Bühne!

Save the Date:

Montag, 20. Mai 2019

Wiener Stadthalle, Halle D

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19.30 Uhr

Support: The Hot 8 Brass Band

TICKETS für das Konzert von George Ezra in Wien gibt es HIER.

