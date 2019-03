Gigi d'Agostino macht Stadthalle zur Partyzone

Mit Hits wie "L'Amour Toujours", "BlaBlaBla" und "The Riddle" machte sich 51-jährige Turiner in den 1990ern zur Hochzeit der Italo-Dance-Szene über die Grenzen Italiens hinaus bekannt.

Mittlerweile ist Luigino Celestino Di Agostino, so der DJ mit echtem Namen, eine absolut legendäre Kult-Institution. Sein größter Hit "L'Amour Toujour" feierte in der etwas abgewandelten Version von Dynoro als "In My Mind" eine hitverdächtige Renaissance.

Am 10. November 2019 bringt er nun all seine Hits für ein Österreich-Konzert in die Wiener Stadthalle. Karten für dieses absolute Konzerthighlight gibt es ab Montag, 1. April, um 10 Uhr genau HIER.

Schon am 12. Oktober darf sich Klagenfurt auf den Italiener freuen. Dort sorgt er in der Kärnten Halle der Messe Klagenfurt für Stimmung.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)