Gossip bringen "Music For Men" in die Arena

Vor 10 Jahren haben Gossip das Album "Music For Men" veröffentlicht und sich damit nicht nur den internationalen Durchbruch erspielt sondern gleichzeitig eine Kult-Platte für die Ewigkeit abgeliefert.



Um den runden Geburtstag geührend zu feiern haben sich Beth Ditto und ihre Mitstreiter sieben Jahre nach der Trennung nun wieder zusammengetan. Bei einer Live-Tour will man den Fans die "alten" Hits nun um die Ohren spielen.

Am 12. August 2019 passiert das in der Open Air Arena in Wien Erdberg. Tickets für die Show gibt es ab dem 5. April 2019 um 10 Uhr genau HIER zu kaufen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)