Harry Potter mit Live-Orchester erleben

Auf der großen Leinwand läuft der dritte Teil der umjubelten "Harry Potter"-Reihe, John Williams' Filmmusik kommt jedoch nicht aus den Boxen, sondern aus dem Orchestergraben! Am 13. April 2019 verwandelt sich die Wiener Stadthalle in eine Außenstelle von Hogwarts.

HIER gibt's Tickets für das Harry-Potter-Event in Wien.

Der Plot

In ihrem dritten Hogwarts Jahr begegnen Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) dem entflohenen Gefangenen Sirius Black (Gary Oldman) und schulen sich im Umgang mit dem wundersamen Hippogreif, einer Mischung aus Pferd und Adler, stellen sich gestaltwechselnden Irrwichten und erlernen in neuen Schulfächern unter anderem die Kunst des Hellsehens. Harry muss den seelenzerstörenden Dementoren widerstehen, einen gefährlichen Werwolf überlisten und lernen, mit der Wahrheit über Sirius und dessen Beziehung zu Harry und seinen Eltern zurecht zu kommen.

Die Musik

Die faszinierende und kraftvolle Filmmusik von John Williams, die für einen Oskar nominiert wurde, hat sich inzwischen als gefeiertes Meisterwerk von bezaubernder Schönheit etabliert. Sie folgt den Abenteuern von Harry Potter und seinen Freunden mit schwebenden Motiven auf ihrer magischen Reise.

Das Konzert

CineConcerts und Warner Bros. Consumer Products präsentierten schon im Jahr 2016 mit der Harry Potter in Concert Serie eine neue globale Konzerttournee, die die Harry Potter Filme auf einzigartige Weise zeigt. Seit der Weltpremiere von "Harry Potter und dem Stein der Weisen in Concert" im Juni 2016 haben über eine halbe Million Fans die magische Erfahrung der besonderen Zauberwelt von J.K. Rowling gemacht. Allein für 2018 sind über 600 Aufführungen in mehr als 38 Ländern weltweit geplant.

Save the Date:

Samstag, 13. April 2019, 19 Uhr

Wiener Stadthalle, Halle D

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)