"Holiday on Ice" kann auf Gaststars verzichten

Die beliebteste Eis-Show "Holiday on Ice" gastiert wieder in der Wiener Stadthalle. Ob Magie, fantastische Kostüme oder der klassische Eiskunstlauf – für jeden ist etwas dabei. Das Thema der aktuellen Show ist "Atlantis" – die mythische, versunkene Stadt.

Der erste Teil der Show brilliert mit retro-futuristischem Design sowie ausgefeilten Zauberkunststücken und - illusionen. Der zweite Teil setzt das Unterwasserthema mit beeindruckenden Lichtspielen und Choreografien um.

Zuschauer interessieren Hoppalas nicht

Was absolut lobenswert ist, sind die tänzerischen und akrobatischen Leistungen. So ganz ohne eiskunstläuferische Hoppalas ging es bei der Premiere nicht, aber die Zuschauer reagierten menschlich mit sympathischem Zuspruch und Applaus.

Auch ohne Gaststars fantastisch genug

Wer sich das neue "Holiday on Ice" vor allem wegen der Gaststars Valentina und Cheyenne Pahde ("Forsthaus Falkenau", "GZSZ") ansehen will, wird allerdings wohl etwas enttäuscht sein. Die beiden Zwillinge, die eiskunstläuferisch mit dem "Holiday on Ice"-Ensemble nicht im Geringsten mithalten können, bleiben letztendlich nicht mehr als Statisten. Die Show stemmen andere – diese machen das dafür mit Bravour.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)