Jeanette Biedermann rockt die Ottakringer Brauerei

Eben erst war Jeanette Biedermann in der aktuellen Staffel von "Sing Meinen Song" auf VOX zu sehen. Dort stellte die 39-Jährige ihr großartiges Gesangstalent unter Beweis und machte klar, warum sie in den 2000ern eine der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands war.

Im September erscheint nun ihr neues Album "DNA", von dem bereits die beiden Singles "Wie ein offenes Buch" und "Deine Geschichte" erschienen sind.

Im Jänner und Februar 2020 geht die Blondine, die neben ihrer Musik auch als Schauspielerin erfolgreich ist, auf Tournee. Am 26. Jänner ist sie dabei in Wien in der Ottakringer Brauerei zu sehen.

Tickets gibt es ab dem 28. Juni zu kaufen.

(baf)