KISS kommen für eine letzte Show nach Wien

Doch bevor Gene Simmons und Paul Stanley ihre Schminktegel und die ledernen Bühnenoutfits ein für alle Mal an den Nagel hängen, wird man sich 2019 mit einem großen Knall verabschieden.

Mit der "End Of The Road"-Tour geht ein Stück Rock'n'Roll-Geschichte zu Ende. Glücklicherweise für alle Soldaten der Kiss-Army auch in Österreich. Denn am 29. Mai 2019 wird sich das Quartett auch von den heimischen Fans verabschieden.

Tickets für den vermutlichen letzten Termin, an dem man KISS in der Wiener Stadthalle bewundern kann, gibt es ab dem 2. November 2019 HIER.

(baf)