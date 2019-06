Kino unter Sternen und Sommerfeste

Kaleidoskop am Karlsplatz

Das neue Open-Air-Kino der Stadt, eröffnet mit "Alifu the Princess" am Freitag (21 Uhr) die Saison, danach lädt das Künstlerhaus zur Opening-Party. Täglich ab 21 Uhr, freier Eintritt. kaleidoskop.film

Mädchenpicknick an der Alten Donau

Der Verein Wiener Jugendzentren lädt am Samstag „Girls only“ zum Picknicken von 15 bis 18 Uhr auf der Romawiese. jugendzentren.at

Filmfestival am Rathausplatz

Start ist am Samstag mit Giuseppe Verdis "Aida". Bis 1.9. verwöhnen täglich Kulturfilme und LiveÜbertragung sowie 26 Gastro-Stände mit Kulinarik aus aller Welt. Täglich von 11 bis 24 Uhr, freier Eintritt. filmfestival-rathauspatz.at

100 Jahre Gemeindebau

Gefeiert wird am Sonntag mit einem großen Fest im Karl-Marx-Hof . Das Okidoki-Kinderprogramm und die Band Wiener Wahnsinn unterhalten von 11 bis 19 Uhr. wienerwohnen.at

8. Kinderlesefest

Drei Gratis-Bücher bekommt jedes Kind (10–18 Uhr) am Sonntag im Rathaus. kinderlesefest.at

MAK-Sommerfest

Freier Eintritt am Samstag, ab 12 Uhr im Geymüllerschlössel: www.mak.at

