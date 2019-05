Konzerttickets für James Hersey in Wien gewinnen

Nach Support-Tourneen in Amerika und Europa mit Milky Chance, Metric und Jeremy Loops ist James Hersey seit April 2019 auf seiner eigenen Headline Tour in ausgewählten Clubs zu sehen. Von den Songs und Auftritten die ihn weltweit bekannt machten, bis hin zu den intimen, akustischen Elementen aus denen heraus alles entstand, lädt James seine Zuhörer auf eine kuratierte Reise durch das Leben eines Songwriters ein.

James Hersey erlebte 2015 den großen Wendepunkt in seiner Karriere, als ein Remix seines Songs "Coming Over" viral ging und die Aufmerksamkeit der EDM-Schwergewichte Kygo und Dillon Francis auf sich zog. Ihr gemeinsames Remake des Songs landete auf Platz 1 der Billboard Dance Charts und brachte allen dreien eine Gold-Schallplatte in den USA ein.

Mit Glassnote Records (Mumford & Sons, Phoenix, Childish Gambino) fand James das passende Label für seine eigene Musik, und erzielte für die erste gemeinsame Veröffentlichung "Miss You" gleich zwei weitere Gold-Schallplatten in Kanada und Italien. Der Song verbucht inzwischen mehr als 150 Millionen Streams. Mitte Mai spielt Hersey in Wien.

Save the Date:

Freitag, 10. Mai 2019

Grelle Forelle, Wien

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Support: Narou

