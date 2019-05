Konzerttickets für KASALLA gewinnen

In ihrer Heimatstadt Köln sind die Jungs von Kasalla absolute Stars. Die Mundart-Band wurde 2011 gegründet, grob aus dem Rheinischen übersetzt bedeutet ihr Name Krawall. 2012 ließ Kasalla mit der Single "Pirate" erstmals aufhorchen, der kommerzielle Durchbruch erfolgte mit dem Album "Mer Sin Eins" (2017).

Zwischen Anfang Jänner und Mitte Februar ist die Band besonders gefragt. "Während der Karnevalszeit spielt man innerhalb von nur sechs Wochen zweihundert Mal, das sind circa zehn Auftritte pro Tag", so Sänger Bastian Campmann, "damit erreicht man allerdings auch unglaublich viele Leute."

Kehrt in Köln schließlich Ruhe ein, wird am überregionalen Kasalla-Boom gearbeitet. Mitte Mai auch in der Szene Wien.

Reguläre TICKETS für die Show gibt es HIER.

Save the Date:

Mittwoch, 15. Mai 2019

Szene Wien

Einlass: 19.30 Uhr

Beginn: 20.30 Uhr

Das Gewinnspiel ist bis 11. Mai 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnern werden am 12. Mai informiert und ihre Namen an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.

(lfd)