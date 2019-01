Marsimotos Green Tour führt ihn nach Wien

Ungefähr alle drei Jahre erscheint er aufs Neue auf der Bildfläche! Sein aktuelles, fünftes Studioalbum "Verde" veröffentlichte Marsimoto (neben Marteria die zweite Kunstfigur des deutschen Musikers Marten Laciny) im April 2018. "Grün" heißt der Titel der Platte ins Deutsche übersetzt und gibt das Motto für die kommende Tour vor, die den Rapper im Februar 2019 durch halb Europa führt.

TICKETS für die Wien-Show von Marsimoto gibt es HIER.

Marsi ist immer noch Marsi, das letzte grüne Einhorn mit der Klapperschlange um den Hals und dem 2Pac-Tattoo auf der Haut, ungeschminkte Wahrheit statt künstlichem Makeover. Er sagt auch mal, wenn er nach zehn Litern Sprite "Aus dem Nebel" steigt und merkt, dass seine Zeit bald vorbei sein könnte ... könnte!

Aber bis es so weit ist, macht er lieber mit Kickdown, Karacho und Currywürsten in XXL die Straßen unsicher und ruft dabei die Sons of Energy auf den Plan.

Save the Date:

Donnerstag, 28. Februar 2019

Gasometer Wien

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Support: Dead Rabbit

