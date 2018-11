Michael Bublé lädt zu einem Abend mit ihm ein

Der britische Boulevard hat ihn vor wenigen Wochen schon in die Musikpension geschrieben, doch das hält Michael Bublé nicht davon ab, ein neues Album zu publizieren und damit im nächsten Jahr auch auf Tour zu gehen.

Mit dem neuen Material und all seinen großen Hits kommt der 43-Jährige am 21. September 2019 auch in die Wiener Stadthalle, um seine Fans mit seiner großartigen Musik glücklich zu machen.

Tickets für die Wien-Show des Kanadiers gibt es ab dem 16. November um 10 Uhr HIER zu kaufen.

(baf)