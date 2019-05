Mini-Macho "Charlie" mischt Cavalluna auf

Dieser herzige Hengst gibt seinen Kumpels die Sporen – und das am liebsten vor Publikum! "Charlie fühlt sich tatsächlich als Anführer der Truppe und muss öfter gebremst werden", erzählt Pferdeflüsterer Bartolo Messina, der das 63 Zentimeter hohe Ross mit zwei Jahren zu sich nach Italien holte und seither gemeinsam mit edlen Großpferden dressiert.

Dass Charlie meint, gleich groß wie die anderen zu sein, ist rührend: Schließlich gelang ihm 2003 der Eintrag als "kleinster Hengst der Welt" ins Guinness Buch der Rekorde. Mittlerweile wurde er zwar geschlagen, kleinster Showhengst darf er sich aber nennen.

Am 18. und 19. Mai trabt Charlie in der Wiener Stadthalle an und entführt je zehn "Heute"-Pferdenarren in die "Welt der Fantasie" (heute.at/gewinnen) – performt wird in völliger Freiheit, lediglich gelenkt durch die Bande von Vertrauen und Freundschaft. Insgesamt lässt "Cavalluna" 57 Pferde aus dem Stall, die mit Reitern und Tänzern von den Wünschen und Ängsten des jungen Tahin erzählen.

Termine und Karten: heute.at/tickets, cavalluna.com





Charlies Steckbrief

Beruf: kleinster Showhengst der Welt

Größe: 63 cm

Farbe: Fuchs

Charakter: dominant, frech, verspielt

Besitzer: Bartolo Messina

Kunststücke: Spanischer Schritt, Pesade & Co.

