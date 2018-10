Optimus Prime schaut in Wien vorbei

Ob sich die Transformers nun im Spielzimmer oder auf der großen Leinwand balgen, immer treten dabei die bösen Decepticons gegen die guten Autobots an. Letztere werden von Optimus Prime angeführt, der sich in einen imposanten Truck verwandeln kann.

Prime, beziehungsweise ein Gefährt, das dem Helden nachempfunden ist, tourt derzeit durch Deutschland und macht in Kürze einen Abstecher nach Wien. Er wird im Rahmen der VIECC Vienna Comic Con am 17. und 18. November in der Messe Wien zu bewundern sein.

Vollgepackt mit guten Sachen

Der Spielzeughersteller Hasbro hat ihn mit jeder Menge Spaß und Action gefüllt: Unter anderem sind ein fünf Meter großer Optimus Prime (in verwandelter, zweibeiniger Form), ein Glücksrad, Kart-Racing und vieles mehr an Bord. Kamera nicht vergessen, wer ein Selfie mit dem wohl bekanntesten Truck machen möchte.

Über die "Transformers"-Welt hinaus wird es auch einige Highlights von Marvel und eine tolle Fotowand auf der Vienna Comic Con zu entdecken geben.

Mehr Infos zur Vienna Comic Con gibt es auf der offiziellen Website des Events.

(lfd)