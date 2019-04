Ozzy Osbourne kommt mit Judas Priest nach Wien

Nachdem der legendäre Musiker krankheitsbedingt zahlreiche Shows absagen musste, gab er jetzt die Ersatztermine dafür bekannt. Neben den im Februar 2019 ausgefallenen Konzerten in Berlin, Hamburg, München und Zürich, die jetzt im Februar und März 2019 nachgeholt werden, gibt es auch drei Zusatzshows zu vermelden.

Und eine davon führt den "Prince of Darkness" am 26. Februar 2020 in die Wiener Stadthalle. Dort wird der 70-jährige Ozzy, sofern er dann fit ist (man kann es ja nicht wissen), die größten Hits seiner Solokarriere und den Black Sabbath-Zeiten zum Besten geben. Im Vorprogramm hat er die nicht minder legendären britischen Heavy-Metal-Veteranen von Judas Priest mit im Gepäck.

Tickets für das Konzert am 26. Februar 2020 gibt es ab dem 3. Mai um 10 Uhr HIER zu kaufen.

(baf)