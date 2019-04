Britischer Indie-Folk im Wiener WUK

Die britische Indie-Folk Band Palace besticht mit flirrenden Gitarren, vertrackten Rythmen, großen Kompositionen und mystischen Texten.

Nach dem Debüt-Album "So Long Forever" erscheint am 12. Juli 2019 das neues Album "Life After". Mit den neuen Songs im Gepäck kommen Palace im Herbst auch nach Wien.

Save the Date:

Samstag, 26. Oktober 2019

WUK, Wien

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

TICKETS für das Konzert von Palace im Wiener WUK gibt es HIER.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)