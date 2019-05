Punklegenden im WUK: Die Dead Kennedys kommen

Die Dead Kennedys gründen sich 1978 in der Hippie-Hauptstadt San Francisco. Gitarrist East Bay Ray gibt damals eine Anzeige in einem Magazin auf und findet dadurch in Eric Boucher alias Jello Biafra einen Sänger, und in Klaus Flouride einen Bassisten für seine neue Band - der Rest ist US-amerikanische Underground-Musikgeschichte.

TICKETS für den WUK-Gig der Dead Kennedys gibt es HIER.

East Bay Ray (im Bild rechts) und Klaus Flouride (2. von rechts) sind auch 2019 noch lange nicht müde und bringen eine der wichtigsten Punk Bands überhaupt zurück auf die Bühne! Energiegeladen, kritisch und mitunter zynisch, live auf jeden Fall eine Wucht! Punks not dead, die Kennedys auch ganz und gar nicht! Ein absolutes Must See!

Save the Date:

Dienstag, 18. Juni 2019

WUK, Wien

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Support: Haggard Cat



