Punkrock im Flex - SWMRS gastieren in Wien

"Swimmers" spricht man die Combo aus Oakland aus, die am 15. Februar ihr viertes Studioalbum "Berkeley's On Fire" veröffentlichen und danach auf Europa-Tour gehen. Am 2. März sind sie im Wiener Flex zu Gast.

TICKETS für die Wien-Show von SWMRS gibt es HIER.

Geboten wird Mix aus Punkrock, Surf- und Pop-Punk. Wie man sich das vorstellen darf? Laute Gitarren und eingängige Melodien, die mitunter ein wenig an die Beach Boys erinnern.

Die schnelleren, härteren Nummern von SWMRS gehen besonders gut ins Ohr. An den Drums sitzt übrigens Joey Armstrong, der älteste Sohn von Green-Day-Frontmann Billie Joe Armstrong.

Save the Date:

Samstag, 2. März 2019

Flex Wien

(lfd)