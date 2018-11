Rammstein kommt nach Wien! Hier gibt's Tickets

Rammstein gehen 2019 auf große Europa-Tour, wie sie vor Kurzem via Instagram ankündigten. Am 22. August 2019 treten Till Lindemann und seine Kollegen im Ernst-Happel-Station in Wien auf.

Der Vorverkauf startet am 8. November um 10 Uhr. Tickets gibt's HIER



Weitere Konzerttermine:

27. und 28. Mai 2019 Gelsenkirchen

8. Juni 2019 München

12. und 13. Juni 2019 Dresden

16. Juni 2019 Rostock

22. Juni 2019 Berlin

2. Juli 2019 Hannover

10. Juli 2019 Brüssel

13. Juli 2019 Frankfurt

Im Frühjahr 2019 veröffentlicht Rammstein übrigens eine neue Platte. Auch Sänger Till Lindemann arbeitet derzeit an einem neuen Solo-Album, das nächstes Jahr erscheinen soll.

