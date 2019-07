Rammstein zündeln 2020 auch in Klagenfurt

Rammstein sind eher für brachiale Aufreger, als für feinen Wortwitz bekannt. Beim Anpreisen ihrer kommenden Konzerte beweisen die Rocker rund um Sänger Till Lindemann nun aber ganz neue Qualitäten.

"Liebe Klagenfurter, das Flammenmeer kommt endlich auch zum Wörthersee", ist gleich zu Beginn des Videos zu lesen. Am 25. Mai 2020 gastiert die Deutschen mit ihrer legendären Pyroshow im Wörthersee Station von Klagenfurt.

Schmäh und Popkultur-Kenntnis demonstrieren Rammstein anschließend bei zwei weiteren Ankündigungen. "Liebe Stuttgarter, es sind die da, die da in Flammen stehen" bezieht sich auf den großen Hit der Fantastischen 4. "Liebe Düsseldorfer, an Tagen wie diesen gibt es 80.000 Tickets für das Rammstein Konzert" ist an den erfolgreichsten Song der Toten Hosen angelehnt:





(lfd)